2022/05/12 | 23:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1zsryxEihZ8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضياء المحسن: مواطن الفساد في قانون الأمن الغذائي كبيرة | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ضياء المحسن: مواطن الفساد في قانون الأمن الغذائي كبيرة | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).