الإطاحة بعصابة التنويم المغناطيسي ببغداد

2022/05/12 | 23:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأعلنت قيادة شرطة بغداد، الإطاحة بثلاثة متهمين يسرقون مبلغ مالي من أحد الصيرفات عبر التنويم المغناطيسي.وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد ورود بلاغ الى مفارز فوج طوارىء بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد من احد اصحاب مكاتب الصيرفة يتضمن قيام ثلاثة متهمين بالدخول الى مكتبه وتنويمه مغناطيسيا وسرقة مبلغ مالي قدره ثلاثة الاف دولار وعلى الفور وجه قائد شرطة بغداد بغلق جميع منافذ المنطقة والقيام بحملة تفتيش ومتابعة فورية وباشرافه الشخصي". وأضافت، أن "مفارز الفوج تمكنت من تشخيص المتهمين الثلاثة والقاء القبض عليهم وضبط المبلغ المسروق حيث تم التوجه بهم بالاضافة الى المضبوطات الى مكتب مكافحة الاجرام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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