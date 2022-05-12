القبض على ثلاثة متهمين بسرقة مكاتب الصيرفة في بغداد بطريقة التنويم المغناطيسي

2022/05/12 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اطاحت شرطة بغداد، اليوم الخميس، بثلاثة متهمين يسرقون الصيرفات عبر التنويم المغناطيسي.وقال بيان لقيادة شرطة بغداد، تلقته (بغداد اليوم)، انه "بعد ورود بلاغ الى مفارز فوج طوارىء بغداد العاشر التابع الى قيادة شرطة بغداد من احد اصحاب مكاتب الصيرفة يتضمن قيام ثلاثة متهمين بالدخول الى مكتبه وتنويمه مغناطيسيا وسرقة مبلغ مالي قدره ثلاثة الاف دولار".

واضاف، ان "قائد شرطة بغداد امر بغلق جميع منافذ المنطقة والقيام بحملة تفتيش ومتابعة فورية وباشرافه الشخصي وبالفعل تمكنت مفارز الفوج من تشخيص المتهمين الثلاثة والقاء القبض عليهم وضبط المبلغ المسروق".

واوضح، انه "تم التوجه بهم بالاضافة الى المضبوطات الى مكتب مكافحة الاجرام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".

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