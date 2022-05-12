رغم التهديد الروسي بـ

2022/05/12 | 23:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، فنلندا من عواقب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مهددة بـ"خطوات انتقامية"، بينما أعلن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أن حكومة بلاده ستطرح اقتراح الانضمام للناتو على البرلمان للتصويت

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