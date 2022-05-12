تويتر تعلن مغادرة مسؤولين كبيرين ووقف التوظيف

2022/05/12 | 23:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تويتر، الخميس، مغادرة اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين وتعليق جميع التعيينات غير الضرورية في خضم عملية شراء إيلون ماسك للمجموعة.

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