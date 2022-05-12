2022/05/12 | 23:45 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الاطار التنسيقي ينفي الشائعات عن ذهاب جزء منه مع التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة

تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الاعلامية اشاعاتٍ عن ذهاب جزء من الاطار التنسيقي مع التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة .وانطلاقا من هذا نؤكد ان الخبر عارٍ عن الصحة ونشره يهدف لتضليل الراي العام والتاثير على جمهور الاطار وعلى وحدته وتماسكه المعهود لدى الجميع .

كما ونشير الى ان الاطار التنسيقي لازال متمسكاً بالثوابت والمبادئ التي انطلق منها في رؤيته لتشكيل الحكومة وحماية للساحة ومواقف المواطنين والكتل السياسية ولاجله كان لنا هذا التوضيح.

الاطار التنسيقي٢٠٢٢/٥/١٢

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