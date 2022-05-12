2022/05/12 | 23:50 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا لو فعلها الاطار التنسيقي وذهب للمعارضة ؟!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: wV4wTEaYscs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا لو فعلها الاطار التنسيقي وذهب للمعارضة ؟!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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