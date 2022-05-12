الإطار التنسيقي ينفي ذهاب جزء منه إلى التحالف الثلاثي

2022/05/12 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعنفى الإطار التنسيقي، الإنباء حول ذهاب جزء منه مع التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة .وذكر بيان للإطار تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الاعلامية تناقلت اشاعاتٍ عن ذهاب جزء من الاطار التنسيقي مع التحالف الثلاثي لتشكيل الحكومة" .وأضاف، أنه "انطلاقا من هذا نؤكد ان الخبر عارٍ عن الصحة ونشره يهدف لتضليل الرأي العام والتأثير على جمهور الإطار وعلى وحدته وتماسكه المعهود لدى الجميع "، مشيرا الى ان "الاطار التنسيقي لازال متمسكاً بالثوابت والمبادئ التي انطلق منها في رؤيته لتشكيل الحكومة وحماية للساحة ومواقف المواطنين والكتل السياسية ولاجله كان لنا هذا التوضيح".

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