الزوراء يتغلب على زاخو في الدوري الممتاز

2022/05/12 | 23:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

فاز نادي الزوراء على نادي زاخو، اليوم الخميس، في منافسات الجولة 31 في الدوري الممتاز.

وسجل للزوراء الهدف الاول احمد سرتيب في الدقيقة الرابعة، فيما سجل الحسن حويبيب الهدف الثاني في الدقيقة 74.

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