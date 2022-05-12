2022/05/12 | 23:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي: البرلمان يرتكب مخالفة قانونية باستجواب وزراء الحكومة الحالية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/12 | 23:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: البرلمان يرتكب مخالفة قانونية باستجواب وزراء الحكومة الحالية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي: البرلمان يرتكب مخالفة قانونية باستجواب وزراء الحكومة الحالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).