عاهل الأردن يحذر من

2022/05/13 | 00:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم الخميس، من "استمرار دوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تكرار الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب"، معتبرا أن "عواقبها ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في المنطقة".

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