اكتشاف هبوط أرضي عملاق بداخله غابة في الصين

2022/05/13 | 00:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أفادت وسائل إعلام صينية بأن فريقا من علماء استكشاف الكهوف عثر على حفرة عملاقة في محافظة ليي في منطقة غوانغشي ذاتية الحكم، يوجد في قاعها غابة.ويبلغ عمق البالوعة، الهبوط الأرضي، 630 قدما (192 مترا)، وفقا لوكالة أنباء “شينخوا”، وهو عميق بدرجة كافية لابتلاع قوس بوابة سانت لويس (بطول 630 قدما).وانطلق فريق […]

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