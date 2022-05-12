بعد هجوم سيناء.. فيديو قديم للجيش المصري يعود للانتشار

2022/05/13 | 00:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمون على شبكات التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لعملية عسكرية نفذها الجيش المصري في سيناء.

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