ما علاقة قضية النفط والغاز بالتحالف الثلاثي في العراق

2022/05/13 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بهجت علي، اليوم الجمعة، أن الخلاف حول قضية النفط والغاز مع بغداد ليس له علاقة باستمرار الحزب الديمقراطي بالتحالف الثلاثي.

وقال علي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "وجودنا داخل التحالف الثلاثي ستراتيجي ومستمر ولا علاقة له بالخلافات بشأن قضية النفط والغاز إطلاقا".

وأضاف أن "قضية منع الإقليم من تصدير النفط والغاز تخالف الدستور وليست قانونية".

وتابع: "نأمل من الحكومة المقبلة معالجة الإشكاليات الحاصلة بهذا الملف والإسراع بإقرار وتشريع قانون النفط الذي سيحل جميع المشاكل بين بغداد وأربيل".

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