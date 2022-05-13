أوكرانيا تهدد المتاجرين بـ

2022/05/13 | 00:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقلت الخدمة الصحفية للوزارة عن دميترو كوليبا قوله: "روسيا مجرمة ثلاث مرات: قصفت سوريا وحولتها لأنقاض، واحتلت جزءًا من أوكرانيا، وتبيع الآن حبوبًا أوكرانية مسروقة إلى سوريا".

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