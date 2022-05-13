الشهيدة شيرين حاضرة في مواكب اليوم - تاج السر عثمان

2022/05/13 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان كانت الشهيدة شيرين ابوعاقلة حاضرة في مواكب العاصمة الخرطوم والولايات اليوم ١-;-٢-;- مايو استنكار للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني العنصري التي أدت لمقتل الشهيدة وهي تؤدي واجبها المهني والوطني في تغطية اخبار مجزرة جنين..



والمطالبة بمحاسبة الجناة ووقف التطبيع مع الكيان العنصري الصهيوني..



الذي يمارس نفس أساليب الانقلاب الدموي في السودان في القتل بدم بارد للمتظاهرين السلمي ......





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