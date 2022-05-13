بريطانيا ظاهرة تستحق الدراسة - قاسم المحبشي

2022/05/13 | 00:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_المحبشي تسأل المؤرخ العراقي تامر الزغاري بمناسبة مرور ذكرى تأسيس بريطانيا.



كيف إستطاعت جزيرة مساحتها 120 ألف ميل مربع، أن تحتل أراضي مساحتها 11 مليون ميل مربع؟كيف إستطاع 200 ألف جندي التحكم في 570 مليون نسمة؟ وقد سبق لي أن توقفت عند تاريخ بريطانيا الحديث وصيرورتها امبراطورية لا تغيب عنها الشمس ولفت نظري قدرتها على الانتشار في العالم الحديث بما لا يناسب مع حجمها مساحة وسكانا.



إذ تعد بريطانيا جزيرة صغيرة تق ......





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