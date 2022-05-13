2022/05/13 | 01:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: iR5g2-MaEc4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قصي الشبكي : غالبية المستقلين هم مع مبادرة الإطار التنسيقي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قصي الشبكي : غالبية المستقلين هم مع مبادرة الإطار التنسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).