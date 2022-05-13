هل خرجت السيطرة على الحمى النزفية في ذي قار؟

2022/05/13 | 01:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

كشف قسم الصحة العامة في دائرة صحة محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، عن حقيقة خروج السيطرة على مرض الحمى النزفية في المحافظة وعن الاعمار والفئات التي يصيبها المرض.

وقال مدير قسم الصحة العامة في المحافطة حسين رياض لـ(بغداد اليوم) ان "الفرق الصحية والرقابية في المحافظة تواصل عملها المتميز وتراقب وترصد وتتخذ الاجراءات المناسبة"، موضحا "لايوجد تفشي وهنالك سيطرة على المرض في المحافظة مع وجود استعداد كامل فيما لو ازدادت الحالات".

وأضاف " اما بخصوص الاعمار والفئات التي يستهدفها المرض فهي غير مقتصرة على عمر وفئة معينة ، فوجدنا اصابات ووفيات باعمار مختلفة كان اخرها لامرأة شابة".

وتابع: "وسجلنا اصابات بين من يتعامل بشكل مباشر مع النواقل وبين من يتعامل مع وسائط وسيطة مثلا سجلنا لربات بيوت".

وواضح ان "الاصابة جاءت نتيجة لسائل الدم الموجود مع اللحم الذي يشترى من القصابين ، وسجلنا اصابات للقصابين ومربي المواشي في جانب اخر".

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