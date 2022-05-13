البيت الأبيض: سنؤيد طلبي فنلندا والسويد للعضوية في الناتو

2022/05/13 | 01:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستؤيد طلبي فنلندا والسويد للحصول على عضوية حلف الناتو.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، إن "الولايات المتحدة ستؤيد الطلب لعضوية الناتو من قبل فنلندا والسويد في حال خيارهما ذلك".وأضافت المتحدثة أن واشنطن مستعدة لتقديم أي دعم للبلدين خلال فترة انضمامهما إلى الحلف.يذكر أن فنلندا والسويد أعلنتا في الفترة الأخيرة أنهما تدرسان إمكانية الانضمام إلى حلف الناتو، وقد تقدمان طلب الحصول على عضوية الحلف الأسبوع القادم.بدورها، حذرت روسيا من أنها ستضطر لاتخاذ إجراءات معينة، بما فيها العسكرية في حال انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف.

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