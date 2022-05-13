2022/05/13 | 01:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت محكمة الاستئناف العليا التركية، يوم الخميس، حكما بسجن السياسية المعارضة جنان كفتانجي أوغلو لأكثر من 4 سنوات بعد إدانتها بـ3 تهم منها "إهانة الرئيس والدولة"، من خلال تغريدات كتبتها منذ حوالي 10 سنوات، وتم تخفيف الحكم الصادر ضدها بعد است

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة تركية تؤيد حكما بسجن سياسية معارضة بتهمة "إهانة الرئيس") نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة تركية تؤيد حكما بسجن سياسية معارضة بتهمة "إهانة الرئيس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).