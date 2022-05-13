هجوم بقنبلة في كراتشي يسفر عن قتيل و12 جريحا

2022/05/13 | 01:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشرطة الباكستانية، مقتل شخص وإصابة 12 آخرين على الأقل في انفجار قنبلة في مدينة كراتشي الخميس، بعد أسبوعين من هجوم انتحاري نفذته مجموعة انفصالية باكستانية خلف أربعة قتلى في نفس المدينة.

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