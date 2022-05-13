2022/05/13 | 01:40 - المصدر: وكالة نون
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نون.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو:حريق في محل تجاري وسط كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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