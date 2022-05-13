بعد كفاح دام أكثر من (22) عام.. شاب يحقق حلمه بتأسيس متحف في الديوانية (صور)

2022/05/13 | 02:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد جهد دام أكثر من 22 عام لجمع التحف

الفريدة التي تجسد تاريخ بلده اسس الشاب

حسين الشيباني من محافظة الديوانية

متحف لتراث وتاريخ العراق الحديث.





وبحسب الشاب الشيباني "انه ابتدأ مشروعه

الفتي بتأجير م

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