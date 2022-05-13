روسيا: انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيجعلهما هدفين محتملين لنا

2022/05/13 | 02:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى

الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم

الخميس، أنّ أراضي فنلندا والسويد

ستصبح هدفاً محتملاً للقوات المسلحة

الروسية ما يصبح هذان البلدان عضوين في

حلف الناتو.

وأكد بو

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