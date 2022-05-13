تفاصيل لقاء أمير قطر بالمرشد الايراني في طهران

2022/05/13 | 02:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرشد الإيراني، السيد علي

خامنئي، خلال استقباله أمير قطر، تميم

بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إنّ حلّ

قضايا المنطقة يكون عبر الحوار،

وبعيداً عن التدخل الأجنبي.

وأضاف المرشد خامنئي: "يجب مضاعفة

الع

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