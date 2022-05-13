عائلات مقاتلي مصنع

2022/05/13 | 02:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت عائلات المقاتلين المتحصنين في مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية نداء عاطفيا إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحثته على أن"يكون بطلاً" وأن يشرع في إجراءات إجلاء جميع المقاتلين المتبقين في المصنع.

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