2022/05/13 | 02:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع الضعف المزمن في الاستثمار في البنى التحتية مدى عقود من الحرب وكذلك العقوبات العراق إلى الاعتماد على إيران ثلث احتياجاته من الغاز من إيران © ا ف ب/ارشيف حسين فالح بغداد (أ ف ب) – أعلن وزير الكهرباء العراقي عادل كريم التوصل إلى اتفاق مع إيران لتسديد دين لطهران بـ1,6 مليار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتوصل إلى اتفاق مع إيران لضمان تدفق الغاز في الصيف) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتوصل إلى اتفاق مع إيران لضمان تدفق الغاز في الصيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).