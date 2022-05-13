2022/05/13 | 02:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية الجمعة أنها “عزلت وتعالج” 187 ألف شخص مصابين بحمّى، بعد أن أبلغت عن أولى حالات الإصابة بكوفيد، مؤكدة أن حالة وفاة واحدة على الأقل مرتبطة بتفشي الفيروس.وأوردت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أنه “حتى الآن، عُزل ما يصل إلى 187800 شخص ويجري علاجهم”، مضيفة أنّ ستة أشخاص أصيبوا بحمّى قد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تطلق صواريخ بعد اكتشاف أولى إصابات كوفيد وعزل اكثر من 187 ألف شخص) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تطلق صواريخ بعد اكتشاف أولى إصابات كوفيد وعزل اكثر من 187 ألف شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).