واشنطن: موسكو تنقل آلاف الأوكرانيين قسرا إلى الأراضي الروسية

2022/05/13 | 03:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الولايات المتحدة، الخميس، الجيش الروسي بأنه نقل "قسرا" إلى روسيا "آلافا عدة" من الأوكرانيين منذ بدء الحرب أواخر فبراير، غالبا من خلال "معسكرات فرز" حيث يتعرضون لمعاملة "قاسية".

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