ريال مدريد يكتسح ليفانتي بسداسية ويرسله للدرجة الثانية

2022/05/13 | 03:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دفع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، ليفانتي ضيفه إلى الهبوط لدوري الدرجة الثانية، بعدما سحقه 6-0، الخميس، في المرحلة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.وارتفع رصيد الريال، الذي خسر ديربي العاصمة الإسبانية أمام جاره اللدود أتلتيكو في المرحلة الماضية، إلى 84 نقطة في صدارة البطولة التي حسم تتويجه بها رسميا هذا الموسم […]

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