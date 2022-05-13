توتنهام يفرمل أرسنال ويؤجج الصراع على البطاقتين الأخيرتين لدوري الأبطال

2022/05/13 | 03:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشعل توتنهام الصراع على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بإلحاقه خسارة قاسية بغريمه التاريخي جاره وضيفه أرسنال 3-صفر، في الدربي المؤجل من المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي في كرة القدم.

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