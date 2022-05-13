2022/05/13 | 03:55 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0-JfvEMP5rY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل تمتلك بغداد جماعات ضغط "لوبي" في واشنطن؟) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - هل تمتلك بغداد جماعات ضغط "لوبي" في واشنطن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).