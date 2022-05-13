كوريا الشمالية تعلن عن أول وفاة بـ

2022/05/13 | 04:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الشمالية، الجمعة، عن أول وفاة لشخص كان مصابا بمرض كوفيد-19، وقالت إنه أصيب بالمتحور"أوميكرون"، وكانت بيونغ يانغ أعلنت، الخميس، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد.

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