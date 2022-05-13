2022/05/13 | 04:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأنا لا أدري ما هو دين شيرين أبو عاقلة، ولا أعرف من قتلها فلربما قتلت عمدا ولربما قتلت خطأ برصاصة طائشة من أحد الطرفين المتصارعين، وهذا أمر ستظهره التحقيقات.ولكن في نهاية الأمر لا يسعني إلا أن أترحم عليها وعلى روحها الطاهرة.وبأعلى صوت أقول لها: "رحمك الله يا شيرين أبو عاقلة.

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