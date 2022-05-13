شيرين أيتها الشهيدة الشاهد - عدنان الصباح

2022/05/13 | 04:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عدنان_الصباح حين انتهت حياة عباس ابن فرناس بعد تجربة الطيران انقسم العالم الى قسمين فالأغبياء انشغلوا في تسمية موته وفيما اذا كان انتحارا ومن يموت انتحارا فهو كافر بينما انشغل الآخرون في تفسير ما قام به وفي نظريات الفرق بين الحفرة وتلة ترابها...



الفئة الاولى يا شيرين ظلوا على مناكفاتهم ولا زالوا بينما الفئة الأخرى ايتها العزيزة اجتاحوا الفضاء.حين اغتالك الطغاة انقسمنا فالغالبية العظمى الطيبة منا رات فيك رم ......





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