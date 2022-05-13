اجتماعات بروكسل.. تعهدات بمواصلة دعم اللاجئين السوريين

2022/05/13 | 05:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت اجتماعات بروكسيل حول سوريا إلى مواصلة تقديم الدعم للاجئين السوريين والبلدان المضيفة لهم، وفق وزارة الخارجية الأميركية، الخميس.

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