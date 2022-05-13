أكاديمي إماراتي عن زيارة أمير قطر لإيران: طهران أكبر تهديد لأمن الخليج لكن لا مفر من الحوار

2022/05/13 | 05:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، الخميس، عن الزيارة التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، إلى إيران إنها "تأتي في سياق مبادرات خليجية تصالحية جادة هدفها تخفيف التوتر في الخليج العربي".

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