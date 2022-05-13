مجموعة السبع تندد بقيود طالبان على النساء

2022/05/13 | 05:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت دول مجموعة السبع بالقيود المتزايدة التي تفرضها طالبان في أفغانستان على حرية النساء والفتيات.

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