طلاب في نيجيريا يحرقون زميلتهم لاتهامها بالتجديف

2022/05/13 | 06:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت طالبة نيجيرية للضرب والموت حرقا، الخميس، على أيدي زملائها بشمال غرب نيجيريا بعد اتهامها بنشر منشور يزدري الدين الإسلامي على وسائل التواصل الاجتماعي.

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