"بحضور يهودي".. وسيم يوسف يعلق على استضافة السعودية "ملتقى الأديان"

2022/05/13 | 06:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية صورا من جلسة أعمال ملتقى "القيم المشتركة بين أتباع الأديان"، الذي تستضيفه رابطة العالم الإسلامي، في العاصمة السعودية، الرياض.

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