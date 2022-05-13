حصيلة ضحايا انفجار كوبا ترتفع إلى 45 قتيلا

2022/05/13 | 06:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت السلطات الكوبية بأن حصيلة الانفجار العرضي الذي نجم عن تسرب للغاز ودمر فندق ساراتوغا الفخم في هافانا ارتفعت إلى 45 قتيلا، وذلك بعد العثور الخميس على جثة آخر ضحية مفقودة بين أنقاض الفندق.

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