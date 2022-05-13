2022/05/13 | 06:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4whdx8lEgjU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - باحث: العراق لا يمتلك لوبي لتمثيل مصالحه منذ التسعينيات) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالعراقي - باحث: العراق لا يمتلك لوبي لتمثيل مصالحه منذ التسعينيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).