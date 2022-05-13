تقرير أداء الروبل الروسي أمام 31 عملة يثير تفاعلا مع تجاوزه حاجز الـ64 للدولار

2022/05/13 | 07:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا نشرته بلومبيرغ عن أداء العملة الروسية "الروبل" مقارنة بأداء أبرز العملات الأخرى وأنه يتقدمها كـ"الأفضل أداء" خلال العام 2022.

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