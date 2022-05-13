حصريا لـCNN: جنرال روسي أشرف على الفظائع في سوريا يقود هجمات بالقنابل العنقودية في أوكرانيا

2022/05/13 | 07:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما كانت تجلب مارجريتا كيريوخينا مياه الشرب لعائلتها في ظهيرة مشمسة ولكنها باردة في أواخر فبراير/ شباط، حاولت تجاهل دوي القصف الروسي في مكان قريب.

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