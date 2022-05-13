مناشدات لبابا الفاتيكان للمساعدة في إخراج المحاصرين في ماريوبول

2022/05/13 | 07:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت زوجتا اثنين من آخر المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين في مجمع آزوفستال للصلب والحديد في ماريوبول من البابا فرانسيس المساعدة في إجلاء الجنود من المصنع، وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

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