من 82 دولارا إلى 0.009 بأسبوع.. انهيار

2022/05/13 | 08:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار انهيار العملة المشفرة "لونا" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كان سعرها يتجاوز 82 دولار قبل أسبوع قبل الهبوط إلى ما 0.009 صباح الجمعة.

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