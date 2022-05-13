حتى لا ندافع عن الحروب الإمبريالية - امال الحسين

2022/05/13 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين في حوار مع أحد الماركسيين هل هناك شك لديك بأن الحرب التي يقودها بوتين بأوكرانيا ما هي إلا حرب إمبريالية كباقي الحروب التي قادها من قبل وسيقودها مستقبلا ؟ وهل لديك شك أن النظام السياسي والاقتصادي بروسيا اليوم ما هو إلا نظام إمبريالي ؟ لقد قال لينين عن روسيا القيصرية قبل أزيد من قرن من الزمان أنها وصلت حد الإمبريالية، لذلك وجب تحرير الشعوب التي تستعمرها وإسقاطها وبناء الاشتراكية لإنق ......





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