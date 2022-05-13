غزو أوكرانيا.. القوات الروسية لم تحقق الحد الأدنى من أهداف بوتين

2022/05/13 | 08:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من دخول شهرها الرابع، لم تحقق القوات الروسية الحد الأدنى من الأهداف التي حددها الرئيس، فلادمير بوتين، وفق شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

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