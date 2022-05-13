غياب احد أعمدة دفاع ليفربول عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

2022/05/13 | 08:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كما سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس في 28 ايار..

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